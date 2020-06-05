К Дню рождения Пушкина работники публичной библиотеки провели в сквере имени писателя традиционный субботник

Команда младшего технического персонала библиотеки во главе с администратором Снежаной Соколовой от души почистили скульптурное изображение именинника на чугунной скамейке и изображения персонажей его произведений. Конечно, убрали мусор и подмели территорию. Надо отметить, что в Пушкинском сквере пока редкие отдыхающие особо не мусорят, к тому же здесь достаточное количество урн.



Норильчане, оказавшиеся в это время возле сквера, живо интересовались происходящим. Многие намерены завтра принести любимому поэту цветы и прочитать вместе с детьми его стихотворения. Журналистов «Заполярной Правды», которые тоже приняли участие в субботнике, принесли любимому Пушкину цветы и, не забыв, что поэт был веселым человеком и любителем шуток, преподнесли ему маску с намёком на то, чтобы норильчане не забывали соблюдать правила социального дистанцирования.