В Дудинке отремонтируют библиотеку

Капитальный ремонт в течение лета пройдёт практически во всех помещениях библиотеки семейного чтения. Подрядчик уже приступил к работам, которые продлятся до 5 августа. Согласно контракту, специалисты отремонтируют пол, помещения входной группы, читальный зал и книгохранилище библиотеки.

На первом этапе в здании разберут устаревшие плинтусы, снимут старое напольное покрытие, демонтируют дверные коробки и подвесные потолки. Затем строители займутся устройством гидро-, тепло- и звукоизоляции, заменят покрытие на полу, поставят новые двери и стальные радиаторы, установят подвесные потолки и светодиодные светильники. В финале работ – покраска отремонтированных поверхностей.

Обновление библиотеки финансирует администрация Дудинки, городской казне оно обойдётся в 870 тыс. руб.