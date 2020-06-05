Голосуем очно. Красноярскому краю отказали в онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию

Всего заявки на проведение голосования в электронном режиме подавали пять субъектов — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярский край и Карелия, сообщает ТАСС. В результате Центризбирком разрешил проводить онлайн-плебисцит только двум — Москве и Нижнему Новгороду.

Каждого заявителя оценивали по следующим критериям: готовность граждан, количество избирателей с аккаунтами на Госуслугах, возможность обеспечить наблюдение за голосованием и прочее.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля, этот день назначил президент Владимир Путин. Во всей стране это будет выходной день. Подробности проведения голосования станут известны позже.