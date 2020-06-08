Жители края получат больше бесплатных лекарств

В нашем регионе увеличат бюджет на предоставление льготных медикаментов жителям с редкими заболеваниями, пенсионерам и ветеранам труда. Об этом сообщает Newslab.

Правительство Красноярского края приняло решение об увеличении финансирования программы льготного лекарственного обеспечения. Сейчас профильные ведомства – минздрав и минфин региона – готовят соответствующие документы.

До конца года планируется добавить на льготы для населения по получению бесплатных лекарств или лекарств со скидкой 760 млн руб. Всего на эту программу из краевого и федерального бюджетов направлено 2,8 млрд руб. (из них краевых более 1,8 млрд).

«Приоритетное направление – выделить дополнительные средства для обеспечения пенсионеров и ветеранов труда края лекарствами с 50% скидкой, обеспечения граждан бесплатными лекарствами по Постановлению правительства РФ-890 (региональные льготополучатели) и при орфанных (редких) заболеваниях», – сообщили в министерстве здравоохранения края.

Всего с начала года выписано более 1,9 млн рецептов, количество рецептов, находящихся на отложенном обеспечении, составляет менее 1% от этого числа.

Доступность эффективных лекарств, назначаемых при амбулаторном лечении бесплатно или со скидкой 50%, способствует сокращению смертности населения края, объяснили своё решение парламентарии.

За первые 5 месяцев текущего года смертность от болезней органов кровообращения уменьшилась на 10%, от злокачественных новообразований – на 5%, от болезней органов дыхания – на 22%.

Кроме того, количество выписываемых рецептов по региональной льготе с начала года увеличилось на 42%.