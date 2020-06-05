​Министр просвещения: «27 июня выпускной вечер пройдёт в формате онлайн и объединит выпускников всей страны»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, как в этом году по стране пройдут выпускные вечера.

«Выпускной бал – прекрасная традиция, и мы обязаны сохранить её для ребят. 27 июня мы проведём федеральный «Выпускной вечер» в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока. Это будет большая программа. У выпускников появится возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и не выходя из дома пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи, со множеством включений из самых разных уголков нашей страны, - отметил министр. - К сожалению, в большинстве регионов ещё сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация. На протяжении всех школьных лет мы заботимся о детях, помогаем получать знания, развивать таланты, воспитываем и учим принимать ответственные обдуманные решения, учим безопасной жизни. И сейчас мы показываем пример, как это делать: оценив ситуацию, мы рекомендуем в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или может чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате. Согласитесь, ведь важнее дух праздника, чем его формальная дата, из-за которой не стоит рисковать здоровьем».

Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора. Также при соблюдении всех мер предосторожности проведение очных выпускных будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ. Эти рекомендации будут направлены во все регионы страны.