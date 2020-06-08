МАУ ИЦ «Норильские новости»

Плюс 27. В Норильске за выходные почти три десятка заболевших коронавирусной инфекцией

Плюс 27. В Норильске за выходные почти три десятка заболевших коронавирусной инфекцией

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Плюс 27. В Норильске за выходные почти три десятка заболевших коронавирусной инфекцией

Плюс 27. В Норильске за выходные почти три десятка заболевших коронавирусной инфекцией

Теперь в городе насчитывается 118 инфицированных с начала пандемии. Из них 61 человек выздоровел, четверо – за последние сутки. Сегодня на лечении - 57 человек. Под наблюдение взято 377 горожан, 115 – за последние сутки.

По данным краевого управления Роспотребнадзора на 14 часов 8 июня в Красноярском крае зарегистрировано 5 460 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 на 53 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрировано 159 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 3,0%.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

Фото Ирина Яринская
8 июня в 15:57 900
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