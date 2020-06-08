После аварии в Норильске депутат Госдумы Сергей Натаров попросил правительство обезопасить жителей Севера

После розлива топлива в Норильске, причиной которого называют просадку грунта, депутат Государственной Думы от Красноярского края Сергей Натаров просит правительство РФ срочно провести экспертизу не только под промышленными объектами города, но и под жилыми домами населённых пунктов, расположенных на вечной мерзлоте. Об этом сообщает newslab.ru. В пятницу, 5 июня, Натаров отправил официальное письмо председателю кабинета министров Михаилу Мишустину.

«Экологическая катастрофа, произошедшая в Норильске, и её последствия будут отголоском для жителей страны ещё не один год. Такое явление, как растепление грунта в слоях вечной мерзлоты, может стать причиной большой беды в городах и посёлках, расположенных в Арктической зоне, — опасается Натаров. — Я направил письмо на имя председателя правительства РФ с просьбой незамедлительного проведения экспертизы под жилым фондом таких поселений во избежание разрушительных последствий и обеспечения безопасности жизни граждан».

Также он предложил усилить роль государства в мониторинге за состоянием вечной мерзлоты, изучением последствий её растепления.