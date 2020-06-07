Православные Норильска отметили праздник Святой Троицы

Это великое торжество, одно из 12 основных в церковном календаре, празднуется на 50-й день после Пасхи Христовой. Верующие вспоминают об удивительном событии христианской истории, когда, согласно повествованию евангелистов, на апостолов сошёл Дух Святой в виде огненных всполохов, и они заговорили на многих языках, чтобы начать проповедовать Слово Божие разным народам. Этот праздник ещё зовётся Пятидесятницей и считается Днём рождения Церкви Христовой.

Торжественные богослужения сегодня прошли во всех церквях Норильской и Туруханской епархии с соблюдением всех правил в условиях распространения коронавирусной инфекции. Верующие молились и о здравии заболевших и их лечащих.

Престольные праздники особо отметили в храме Живоначальной Троицы в Талнахе и в Свято-Троицком мужском монастыре в Туруханске, основанном в 1660 году. В этой древней обители в середине 20-х годов прошлого века молился сосланный за полярный круг великий хирург и епископ Лука (Войно-Ясенецкий). 11 июня, на Троицкой неделе, православные отметят день его блаженной кончины. В храмах отслужат акафисты в его честь.

Предстоящая Троицкая неделя считается у православных праздничной, и начнется она в понедельник с Духова дня. Традиционные постные дни в среду и пятницу на это время отменяются. А ближайший Петров пост начнётся через неделю после праздника Троицы и продлится до 12 июля, праздника первоверховных апостолов Петра и Павла, считающихся небесными покровителями рыбаков, поэтому на Таймыре их почитают особо.