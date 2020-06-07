Удалённое зачисление

Министерство просвещения РФ опубликовало проект приказа, устанавливающего порядок приёма документов в колледжи и техникумы в этом году. В выдержках из текста, которые приводит «Российская газета», говорится, что приём документов завершается 25 августа. При этом уточняется, что при наличии свободных мест в учреждении процедура продлевается до 25 ноября. Поступающие могут подавать заявление о приёме и необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования либо в электронной форме. В большинстве норильских колледжей и техникумов приём документов для поступления начался 1 июня. Исключение составили только техникум промышленных технологий и сервиса и педагогический колледж, где приёмная кампания стартует 10 и 22 июня соответственно.

Строго по записи

Чтобы избежать скопления народа и живых очередей, в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса приём документов ведётся строго по предварительной записи (по телефону 34–50–89 с 9.00 до 17.00 с понедельника по пятницу). Образцы заявлений можно либо скачать с сайта в разделе «Приёмная комиссия 2020–2021», либо забрать по адресу: ул. Павлова, 13, первый этаж. Обязательное требование: все посетители должны соблюдать масочный режим. С подробным перечнем специальностей можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.

Видеозапрос

Особую сложность ограничительные меры внесли в работу приёмной комиссии колледжа искусств. Вступительные экзамены в это учреждение обязательно должны включать творческое испытание. В этом году комиссия принимает работы исключительно в видеоформате. Присылать их нужно на почту nki01@yandex.ru. К роликам предъявляются определённые требования. В частности, отсутствие элементов монтажа и популярный формат воспроизведения. Все подробности — на официальном сайте колледжа.

Найди своё место

Все документы, необходимые для поступления в политехнический колледж, принимаются только в электронной форме (в виде скан–копий) и должны быть направлены на адрес priemnay1@northtech.ru. С перечнем специальностей, на которые осуществляется набор, и количеством бюджетных/внебюджетных мест на каждой из них можно ознакомиться в документе «План приёма 2020–2021 года» на официальном сайте. Вопросы также можно задать по телефону приёмной комиссии 8 (3919) 46–68–02.

Медицинские показатели

Приём документов в Норильском медицинском техникуме также ведётся в электронном виде. В случае если не отменят карантинные мероприятия, соискатели будут проходить заочно и психологическое тестирование на втором этапе зачисления. Это обязательное требование для определения соответствующих психологических качеств будущего медработника. На данный момент для удобства поступающих организована работа специальной телефонной линии 8 (3919) 34–69–81.