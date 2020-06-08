Для МФК «Норильский никель» сезон возобновится в августе

Об этом стало известно после совещания Ассоциации мини–футбола России с руководителями клубов, которое прошло в режиме онлайн. На рассмотрение было предложено несколько вариантов завершения текущего сезона Суперлиги. В итоге было решено начать игры с 1 августа.

Сообщается, что сезон стартует со стадии плей–офф (в полном объёме — каждая серия будет продолжаться до трёх побед), но без доигровки регулярного чемпионата. Одна из причин — снятие МФК «Беркут» (Грозный) с розыгрыша по экономическим обстоятельствам, вызванным пандемией коронавируса. При этом решение о местах проведения игр плей–офф будет принято позже, исходя из эпидемиологической обстановки в регионах и с учётом мер по ослаблению карантинного контроля. Что касается Кубка России, то вторая финальная встреча между «Норильским никелем» и «Газпром–Югрой» (Югорск) пройдёт сразу после стадии плей–офф. Напомним, что в первом матче в Норильске сильнее оказались хозяева площадки — 1:0.

Кроме того, участники совещания обсудили проект календаря сезона 2020/2021. Клубы выразили пожелание максимально сократить интервал между окончанием текущего сезона и началом следующего. Старт нового сезона намечен на первую половину сентября. «Сроки возобновления тренировочного процесса и подготовки к рестарту сезона каждый клуб устанавливает индивидуально исходя из решений местных властей, эпидемиологической обстановки в регионе и собственных тренировочных планов. Повторное совещание запланировано на 10 июня. На нём будет представлен финальный проект календаря доигровки текущего и игр следующего сезона», — говорится в заявлении АМФР.

Добавим, что на момент приостановки чемпионата России МФК «Норильский никель» расположился на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 34 набранных очка.