Мячи и мечты

Начало — «Гол за голом»

В шаге от золота

После триумфального сезона 2001/2002, когда «Норильский никель» стал чемпионом России, клуб всерьёз был намерен повторить успех, и это у него почти получилось. Второе место в регулярном розыгрыше 2002/2003, одержанные в плей–офф победы над ЦСКА и «Спартаком» позволили норильчанам вновь выйти в финал, где они встретились со столичным «Динамо», только–только появившимся на мини–футбольной карте страны. Это соперничество надолго осталось в памяти болельщиков, в первую очередь из–за спорного судейства в третьей, решающей игре серии, завершившейся в Норильске победой москвичей с минимальным преимуществом — 8:7. Во многом именно это противостояние заложило основу крепкого фундамента лидерства «Динамо» — в следующие 14 лет клуб десять раз становился чемпионом страны.

Несмотря на разочарование, преподнесённое основным составом, в том же сезоне успешно выступили резервисты клуба под руководством главного тренера — ныне директора спортивной школы № 6 Владимира Коновалова. «Норильский никель–2», сформированный из вчерашних выпускников ДЮСШ, дал бой соперникам и с шестиочковым отрывом от ближайшего преследователя вышел в победители Первой лиги. По сути, если бы не регламент Ассоциации мини–футбола России, запрещающий выход в Высшую лигу дублирующим командам, в сильнейшей лиге могли бы оказаться сразу два представителя Норильска. К слову, вторая команда «Норильского никеля» просуществовала ещё шесть лет, пока по итогам сезона 2008/2009, где она заняла третье место в регулярном первенстве, не была расформирована.

Ровные нулевые

В сезоне 2003/2004 система российского мини–футбола претерпела изменения. Была создана Суперлига, которая заменила Высшую лигу и заняла место главной мини–футбольной лиги страны. Соответственно, Высшая лига стала второй по значимости, а впоследствии её поделили на две конференции — «Запад» и «Восток». Кроме того, в 2003 году элитный дивизион возвратился к привычной схеме: плей–офф упразднили и победителя определяли по итогам регулярного чемпионата (с сезона 2010/2011 плей–офф вновь возобновился).

Несмотря на все усилия, предпринимаемые руководством «Норильского никеля», северяне уже не могли претендовать на медали чемпионата. Это было связано не только с усилением соперников, но и политикой заполярного клуба, который всё больше делал ставку на собственных воспитанников. Тем не менее в стане «никельщиков» темп игры по–прежнему задавали легионеры. Так, во второй половине нулевых, после ухода голеадора Сергея Иванова к динамовцам, главную ударную силу «Норникеля» составлял Вандер Кариока: в сезоне 2006/2007 бразилец даже возглавил список бомбардиров с 54 забитыми мячами, а всего с 2005 по 2009 год забил за норильчан 163 гола в 136 официальных встречах.

Летом 2005 года клуб покинул его капитан, один из лучших вратарей России Андрей Тверянкин, отыгравший за команду из родного города 13 лет.

Беспокойные десятые

В 2010 году отечественный мини–футбол понёс невосполнимую утрату. На 39–м году жизни в результате сердечной недостаточности умер легендарный нападающий «Дины» и сборной России, лучший мини–футболист ХХ века Константин Ерёменко, после завершения профессиональной карьеры игрока — президент столичного МФК «Динамо». Спустя четыре года в память о «Русском Пеле» организовали международный турнир «Кубок Ерёменко», в число участников которого вошёл и «Норильский никель».

Тогда же, в начале 2010–х, окончательно сформировались основные приоритеты северян. Взяв за основу философию екатеринбургской «ВИЗ–Синары», которая на время — в сезонах 2008/2009 и 2009/2010 — сместила с пьедестала «Динамо», «Норильский никель» тоже пополнил свои ряды многими молодыми игроками, в прошлом выступавшими за резервную команду. К сожалению, эта практика не дала ощутимых результатов, в клубе один за другим сменялись главные тренеры. В этом десятилетии наилучший результат «Норильского никеля» — пятое место в регулярном чемпионате, при этом в плей–офф команда дальше 1/4 финала не проходила, а иногда и вовсе не попадала в восьмёрку сильнейших для участия в нём.

А дома лучше

Несмотря на то что «Норильский никель» представляет наш город, долгие годы клуб базировался в Москве, приезжая в Заполярье только на домашние матчи. К концу 2015 года было принято одно из самых важных решений в новейшей истории клуба — с этого момента коллектив полностью перебрался в Норильск. От такого поворота событий в восторге оказались далеко не все, и уже к началу нового сезона состав покинули несколько ключевых игроков. Ушёл и главный тренер Константин Маевский, с которым норильчане в сезоне 2014/2015 стали финалистами Кубка России.

В то же время «Норильский никель» усилили молодыми талантливыми мини–футболистами, а также ветеранами, благодаря которым команда вновь сумела нащупать нить игры и временами смотрелась весьма уверенно, по праву становясь грозой признанных авторитетов в мире мини–футбола.

Продолжение следует.