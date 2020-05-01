1 и 9 мая во всех почтовых отделениях - выходной

В пятницу, 8 мая, почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

4 и 11 мая отделения "Почты России" будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 5 мая – по режиму работы воскресенья.

2, 3, 6, 7 и 10 мая почтовые отделения будут работать по установленному графику.

Оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно в мобильном приложении "Почты России" и на сайте компании.