1 мая ГЦК приглашает всех на онлайн-экскурсию «Культура труда»

В Праздник Весны и Труда мероприятие состоится в прямом эфире в социальной сети Instagram на аккаунте ГЦК www.instagram.com/gcknorilsk. Ведущими станут режиссёры Михаил Зареченский и Евгений Маршанкин, которые познакомят зрителей с творческими коллективами и клубными формированиями Центра культуры. Все желающие смогут напрямую пообщаться с их руководителями, задать свои вопросы.

Среди героев онлайн-экскурсии - руководитель вокальной студии Voices Анастасия Красносельская, руководитель хореографического коллектива «Шкода» Лилия Якупова, главный режиссёр ГЦК Вадим Красносельский, руководитель хореографических коллективов «Болеро» и «Норильские звёздочки» Елена Малько, режиссёр ГЦК и редактор «Норильской лиги КВН» Евгений Ахмедшин, руководитель хореографического коллектива «Фристайл» Олеся Шендрик, руководитель театральной студии «Да» и клуба юных журналистов «Маленькая сенсация» Андрей Дустимов. Во время онлайн-экскурсии пройдут мастер-классы от визажиста Анастасии Шмелёвой, фитнес-инструктора Татьяны Голощаповой,

мастера по изготовлению авторских украшений и бижутерии, росписи по стеклу и изготовлению витражей Анны Антипенко, мастера по работе с кожей Павла Парфенова. Подробное расписание онлайн-экскурсии «Культура труда» представлено на сайте Городского центра культуры, а также на страницах ГЦК в социальных сетях.