26 аргументов «за»: для желающих переехать в Арктику разработали систему преференций

Создание современной системы преференций для россиян, переезжающих на работу и проживающих в Арктике, предусмотрели в Минвостокразвития в проекте стратегии по развитию арктической зоны страны. Положения новой системы Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство Российской Федерации в рамках проекта стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. В проекте сформулировано 26 механизмов достижения этих задач.

- Стратегия определяет конкретные целевые показатели развития Арктической зоны Российской Федерации, этапы и механизмы их достижения, - прокомментировал инициативу глава министерства Александр Козлов. - В качестве ключевых показателей рассматриваются рост продолжительности жизни и снижение миграционного потока.