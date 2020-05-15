МАУ ИЦ «Норильские новости»

4 000 - взрослым и 3 000 - детям. Норильчанам в трудной жизненной ситуации из-за пандемии выдают сертификаты

4 000 - взрослым и 3 000 - детям. Норильчанам в трудной жизненной ситуации из-за пандемии выдают сертификаты

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4 000 - взрослым и 3 000 - детям. Норильчанам в трудной жизненной ситуации из-за пандемии выдают сертификаты

4 000 - взрослым и 3 000 - детям. Норильчанам в трудной жизненной ситуации из-за пандемии выдают сертификаты

Градообразующее предприятие «Норникель» продолжает на практике доказывать социальную ответственность. В дополнение к уже введённым мерам поддержки компания выделяет денежные средства для благотворительной помощи нуждающимся. Сертификаты на сумму четыре и три тысячи рублей на взрослого и ребёнка соответственно можно потратить в сети «Подсолнух» на любые товары, кроме алкогольной продукции.

Оформить сертификат можно в управлении социальной политики.

- У меня убедительная просьба к гражданам Норильска. Приходить самостоятельно на Ленинский пр., 26, в управление социальной политики ни в коем случае не нужно. Всё это происходит по предварительной записи. Для начала лучше позвонить в ситуационный центр по телефону 43-71-57. Там вам разъяснят дальнейший порядок действий и подскажут телефон организации, через которую нужно будет оформить запись, - говорит заместитель главы города Наталья Коростелева.

Сертификаты выдаются:

  • малообеспеченным гражданам,
  • безработным, получающим пособие в минимальном размере или не получающим его в связи с окончанием срока выплаты,
  • работникам субъектов малого и среднего предпринимательства,
  • индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, чья деятельность приостановлена в связи с введением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции,
  • многодетным семьям, состоящим на учёте как малообеспеченные,
  • пенсионерам старше 65 лет, чей уровень дохода меньше величины прожиточного минимума.
    • Каждая категория нуждающихся должна оформить запись через учреждение, где состоит на учёте. С 13 мая уже выдано более 220 сертификатов. Полученный документ действителен до 1 июня. Потратить можно только всю сумму разом, без переноса остатка средств для следующей покупки.

    Чтобы оплатить покупки сертификатом на кассе, нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении ребёнка.

    Текст Надежда Петрова
    15 мая в 18:06 550
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