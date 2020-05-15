4 000 - взрослым и 3 000 - детям. Норильчанам в трудной жизненной ситуации из-за пандемии выдают сертификаты

Градообразующее предприятие «Норникель» продолжает на практике доказывать социальную ответственность. В дополнение к уже введённым мерам поддержки компания выделяет денежные средства для благотворительной помощи нуждающимся. Сертификаты на сумму четыре и три тысячи рублей на взрослого и ребёнка соответственно можно потратить в сети «Подсолнух» на любые товары, кроме алкогольной продукции.

Оформить сертификат можно в управлении социальной политики.

- У меня убедительная просьба к гражданам Норильска. Приходить самостоятельно на Ленинский пр., 26, в управление социальной политики ни в коем случае не нужно. Всё это происходит по предварительной записи. Для начала лучше позвонить в ситуационный центр по телефону 43-71-57. Там вам разъяснят дальнейший порядок действий и подскажут телефон организации, через которую нужно будет оформить запись, - говорит заместитель главы города Наталья Коростелева.

Сертификаты выдаются:

малообеспеченным гражданам,

безработным, получающим пособие в минимальном размере или не получающим его в связи с окончанием срока выплаты,

работникам субъектов малого и среднего предпринимательства,

индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам, чья деятельность приостановлена в связи с введением мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции,

многодетным семьям, состоящим на учёте как малообеспеченные,

пенсионерам старше 65 лет, чей уровень дохода меньше величины прожиточного минимума.

Каждая категория нуждающихся должна оформить запись через учреждение, где состоит на учёте. С 13 мая уже выдано более 220 сертификатов. Полученный документ действителен до 1 июня. Потратить можно только всю сумму разом, без переноса остатка средств для следующей покупки.

Чтобы оплатить покупки сертификатом на кассе, нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении ребёнка.