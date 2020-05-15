4 000 - взрослым и 3 000 - детям. Норильчанам в трудной жизненной ситуации из-за пандемии выдают сертификаты
4 000 - взрослым и 3 000 - детям. Норильчанам в трудной жизненной ситуации из-за пандемии выдают сертификаты
Градообразующее предприятие «Норникель» продолжает на практике доказывать социальную ответственность. В дополнение к уже введённым мерам поддержки компания выделяет денежные средства для благотворительной помощи нуждающимся. Сертификаты на сумму четыре и три тысячи рублей на взрослого и ребёнка соответственно можно потратить в сети «Подсолнух» на любые товары, кроме алкогольной продукции.
Оформить сертификат можно в управлении социальной политики.
- У меня убедительная просьба к гражданам Норильска. Приходить самостоятельно на Ленинский пр., 26, в управление социальной политики ни в коем случае не нужно. Всё это происходит по предварительной записи. Для начала лучше позвонить в ситуационный центр по телефону 43-71-57. Там вам разъяснят дальнейший порядок действий и подскажут телефон организации, через которую нужно будет оформить запись, - говорит заместитель главы города Наталья Коростелева.
Сертификаты выдаются:
Чтобы оплатить покупки сертификатом на кассе, нужно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении ребёнка.