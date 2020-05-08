8 из 12 человек, у которых в Норильске выявили коронавирус, были в обсервации на «Вальке»

В соответствии с распоряжением губернатора Красноярского края, на самоизоляцию в обсерватор отправляют всех, кто прилетает в Норильск из Москвы и не имеет жилья в городе. Прямо от самолёта их доставляют спецтранспортом на Валёк. В профилактории для них организовано трехразовое питание и медицинское обслуживание. За пределы обсерватора они не выходят.

«Все прибывающие в Норильск граждане, не имеющие условий для изоляции по месту пребывания, в обязательном порядке проходят изоляцию в течение 14 дней в обсерваторе «Валёк». Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске при выявлении случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди лиц, находившихся в обсерваторе, в адрес компании «Норникель» выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Компанией «Норникель» обеспечено выполнение необходимых противоэпидемических мероприятий», - сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Все заболевшие из обсерватора госпитализированы в инфекционное отделение горбольницы № 2. Контактные лица изолированы с ежедневным медицинским наблюдением и проведением лабораторных обследований.

«Благодаря правильно организованным совместным действиям администрации города и компании «Норникель», во исполнение указа губернатора Красноярского края, не допущено распространения коронавирусной инфекции среди жителей Норильска», - отмечают в Роспотребнадзоре.

Немаловажную роль сыграла оперативная диагностика. В течение месяца в город поступило достаточное количество тест-систем, закупленных муниципалитетом и «Норникелем». Заполярный филиал уже приступил к тестированию группы риска – это сотрудники аэропорта, полицейские, водители, доставляющие пассажиров в Норильск, работники важных для жизнеобеспечения города объектов и другие.

По последним данным в Норильске зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 10,7. На стационарном лечении в инфекционном отделении ГБ № 2 находятся 12 человек, трое находятся на амбулаторном лечении. Выздоровели четверо.

Всего обследованв 2 190 человек. Под медицинским наблюдением находятся 469.