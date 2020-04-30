Аэропорт «Емельяново» в Красноярске – в рейтинге Forbes

Международный аэропорт Красноярска имени Хворостовского (Емельяново) занял второе место в рейтинге Forbes как самый удобный в России.

Исследование Forbes проводилось среди 35 аэропортов страны с пассажиропотоком свыше 800 тысяч человек в год, говорится на официальном сайте издания.

Критериями отбора стали: транспортная доступность, маршрутная сеть, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, международные награды и другие.

По приведённым данным издания, красноярский аэропорт при пассажиропотоке в 2,6 млн человек в год получил 60,9 балла, обогнав на одну строчку московский «Домодедово».

Лидером в рейтинге стал аэропорт «Шереметьево». При пассажиропотоке в 49,9 млн человек в год он получил 65,1 балла.

В конце 2017 года в аэропорту Красноярска открылся новый терминал площадью 58 000 кв. метров и пропускной способностью до 5 млн пассажиров.