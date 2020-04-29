Актёры Заполярного театра драмы виртуально читают юмористические рассказы

Первым в проекте «Нереальные истории» прозвучал фельетон Ильфа и Петрова в исполнении актёра Александра Носырева. Это ироническое произведение о мытарствах писателя, работающего «на удалёнке», впервые его опубликовали в газете «Правда» в 1932 году, но актуальность его очевидна. Как и анекдотического рассказа «Оккультные тайны Востока» писателя-сатирика Аркадия Аверченко, сочинённого в начале 1920-х в эмиграции. Для норильчан его читает артист Николай Каверин.

Немало параллелей с современностью внимательный слушатель найдёт в произведениях Михаила Зощенко, Кира Булычёва, Евгения Лукина, Эдварда Хоха, Роберт Шекли, Уильяма Тенна.

Среди чтецов также молодые артисты Дарья Дороготовцева и Александр Петряев.

Виртуальные читки проходят на странице Норильской библиотечной системы.