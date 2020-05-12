Александр Усс обратился к жителям региона

Губернатор объяснил, почему в Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 31 мая.

На сегодняшний день основные ограничения действуют в сфере услуг, так как там опасность инфицирования наиболее высока. На данный момент ввести послабления невозможно из-за вспышки в Северо-Енисейском районе. Если в ближайшие дни очаг будет локализован, то можно будет снова говорить об открытии парикмахерских, ателье, ряда непродовольственных магазинов.

Также по рекомендации главного санитарного врача в крае вводится масочный режим при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте.