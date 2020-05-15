Аттестаты выдадут и так. В Рособрнадзоре рассказали о порядке сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разъясняет порядок сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2020 году.



Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.



ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. Сейчас рассматриваются варианты проведения экзаменов, начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение о днях проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.



У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Это предусмотрят в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов.



Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории предварительно дезинфицируют. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку планируется провести за два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.