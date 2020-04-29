«Бессмертный полк» 9 Мая будет проходить онлайн

Президент России Владимир Путин обратился к участникам акции «Бессмертный полк», которая в числе других массовых мероприятий будет отменена из-за пандемии коронавируса, подчеркнув, что разделяет их чувства, и заверив, что власти сделают всё, чтобы ветераны чувствовали заботу. Об этом сообщает ria.ru.

В ходе совещания с членами Совбеза РФ президент в связи с пандемией коронавируса поручил силовым ведомствам изменить график проведения Парада Победы и отложить все запланированные массовые мероприятия в честь праздника.

«В этой связи отдельно хочу обратиться к миллионам наших граждан - участникам всенародной акции «Бессмертный полк». Разделяю ваши чувства, потому что сам - не по должности, а по зову сердца - иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии», - заявил Путин.

Он отметил, что для всех именно 9 Мая - это День Победы. «Он с нами навсегда, саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем всё необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности», - пообещал президент.

А непосредственно 9 Мая акция «Бессмертный полк» пройдёт в онлайн-формате. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве сопредседатель центрального штаба общественного движения Сергей Макаров.

Вспомнить подвиг фронтовиков и принять участие в шествии, пусть и виртуальном, сможет каждый желающий. Для этого надо заполнить анкету на сайте движения или на его официальных страницах в соцсетях, а также добавить фотографии - свою и родственника, защищавшего Родину.

Акция начнётся 9 Мая в 11 часов по местному времени во всех регионах страны. Онлайн-шествие будут транслировать в интернете и на медиаэкранах на улицах городов.

Организаторы акции призывают россиян в День Победы не выходить на улицы и соблюдать режим самоизоляции.