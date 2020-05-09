Боевой путь ветерана

Виктор Николаевич родом из деревни Пызино Сычёвского района Смоленской области. Война началась, когда ему ещё не было 16. Он только приехал в город Белый и поступил в фабрично–заводское училище, чтобы освоить премудрости токарной и плотницкой специальностей. Наш герой хорошо помнит, как они с однокашниками пришли на завтрак, а им объявили, что началась война и вражеские войска уже на подступах к городу. Выдали по куску хлеба с килькой, документы и сказали: «Бегите по домам». До Сычёвки было более 100 километров, но Виктор со своим товарищем преодолели этот путь за два дня. Там ребят задействовали на строительстве дотов и дзотов. Осенью фашисты захватили и деревню Пызино, оккупация продолжалась с сентября 1941–го по март 1943 года. Отец Виктора ушёл воевать ещё в первые дни войны и пропал без вести. Виктор, его брат и три сестры остались с мамой. В 1943 году Советская армия в результате ожесточённых боёв освободила их деревню от немецко–фашистских захватчиков. Уходя, гитлеровцы сожгли всё, что могли, местные жители, чтобы укрыться от холода и непогоды, рыли землянки.

15 марта 1943 года Виктора призвали в армию. 17–летний рядовой Греков отправился на службу в зенитную часть, которая находилась во Владимире. Позднее его перевели в Пензу, где организовывалась новая воинская часть 71–й зенитно–артиллерийской дивизии, потом был Житомир, а оттуда отправили под Бреславль, где шли сражения.

— Я воевал в составе 1—го Украинского фронта, — вспоминает Виктор Николаевич. — Принимал участие в боях за освобождение Украины, Белоруссии, стран Европы. Дошёл до Берлина, а потом нас срочно отправили в Прагу. На подступах к Праге и в самом городе шли бои, но в итоге город был очищен от оккупантов, и здесь я встретил День Победы. О победе узнал от радистов своей роты. Уже 4–5 мая были предчувствия, что вот–вот должно случиться что–то хорошее. Жители Праги встречали нас как родных, и многие считали за честь разделить с русскими солдатами еду и кров. Чехия поразила меня своей красотой и нарядностью. Постепенно налаживался быт, и временами возникало ощущение, что войны и вовсе не было... В Чехословакии я серьёзно заболел и попал в госпиталь. Пролечился, а 1 декабря 1945–го отправился в свою родную деревню. Домой добирался на поезде с пересадкой в Вязьме, доехал до Сычёвки, а оттуда ещё четыре километра шёл пешком до своей деревни. Постучал в дом, а мама спрашивает: «Кто там?» Отвечаю: «Свои, открывай!» Дверь открывается, и мама с порога: «Теперь меня не обманешь! Ой, это ж не тот!..» Оказалось, в апреле брат Михаил приезжал из госпиталя на побывку. Мама его впустила, но не сразу узнала. Да и неудивительно: брат уходил на фронт совсем мальчишкой, а вернулся в звании сержанта, командиром. Она за брата меня приняла... Деревню восстанавливали всем миром, помогали друг другу. Было голодно, трудно. Но эти трудности и сплотили нас.

У Виктора Николаевича множество наград, но главными для себя он считает медаль «За отвагу», которую получил ещё в госпитале под Прагой, медали «За освобождение Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За освобождение Праги», а также орден Отечественной войны II степени и орден Жукова. Не менее ценно для него почётное звание «Ветеран труда».

В 1948 году Виктор Греков отправился по оргнабору покорять Норильск. Сюда добирался на перекладных. Только от Красноярска до нашего города летели пять дней — была нелётная погода. Когда наконец приехали в заполярный город, им выдали обмундирование и расселили по казармам, а на следующий день уже вышли на работу. На Севере он познакомился со своей будущей супругой, Марией Петровной — трудились вместе. Мария добиралась до Норильска зайцем — спряталась в трюме теплохода, потому что денег на билет не было. Сама она из бедной многодетной семьи и на Север поехала за счастьем и достатком. Расписались, а свадьбу сыграли позднее, когда первый раз поехали навестить родных на материке.

Практически всю свою трудовую жизнь Виктор Николаевич проработал на горно–металлургическом комбинате. Сначала — в военизированной охране, потом — кабельщиком, электромонтёром, спайщиком. Телефонизация Кайеркана — это его заслуга. Здесь он живёт и по сей день. У него трое детей, четверо внуков и девять правнуков. Что ещё нужно для счастья? Да ещё, пожалуй, душевный покой и возможность наблюдать за спокойным течением жизни. Если режим самоизоляции отменят, то День Победы Виктор Николаевич будет отмечать в кругу семьи, а если нет, то по видеосвязи со своими родными.

— Всем норильчанам, да и вообще всем людям хочу пожелать всего самого хорошего. Чтобы здоровье не подводило, задуманное осуществлялось. Чтобы мир был во всём мире и в душах людей, – отметил ветеран.