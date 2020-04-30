Более 20 нарушителей ПДД попались в ходе рейдов

Профилактические мероприятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» прошли накануне днём. За нарушение правил ПДД составлено более 20 административных материалов. Не уступили дорогу пешеходам - четыре водителя, 16 пешеходов рискнули перейти дорогу на запрещающий сигнал светофора либо в неустановленном для перехода месте. Двоим водителям придётся ответить по закону за игнорирование требования об использовании ремней безопасности.

Госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать требования Правил дорожного движения.

Водители должны помнить, что при приближении к перекрёсткам, светофорам и нерегулируемым пешеходным переходам необходимо заранее снижать скорость, быть предельно бдительными, реально оценивать дорожные и погодные условия.