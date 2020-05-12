МАУ ИЦ «Норильские новости»

BrassBanda поздравила горожан с Днём Победы

BrassBanda поздравила горожан с Днём Победы

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BrassBanda поздравила горожан с Днём Победы

BrassBanda поздравила горожан с Днём Победы

Прославленный коллектив Кайерканской детской школы искусств присоединился к акции «Окна Победы» и поздравил кайерканцев с праздником.

25 музыкантов сыграли в окнах на своих музыкальных инструментах и мелодиями военных лет поздравили горожан. Музыканты самостоятельно украсили и окна, которые стали для них своеобразной сценой. Мелодии исполнялись на духовых и ударных инструментах: трубы, тромбоны, валторны, барабаны и тарелки разбудили и взбудоражили Кайеркан.

По словам Алексея Пупика, руководителя коллектива, в День Великой Победы ребята играли для души и от всего сердца, им очень хотелось, чтобы каждый житель района почувствовал значимость этого дня.

Это уже не первый опыт: выступление коллектива из окон горожане могли оценить 2 мая, когда снимался ролик для профиля BrassBanda в инстаграм.

Текст Наталья Черкашина
Фото Ирина Яринская
12 мая в 15:43 240
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