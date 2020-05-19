Бывший прокурор Норильска и его брат останутся под арестом до 23 августа

Железнодорожный районный суд Красноярска продлил арест Хаважу-Бауди Гутаеву, сообщила пресс-служба краевого суда. Заседание состоялось сегодня, 19 мая.

Судья решил оставить бывшего прокурора Норильска, а также его брата Докки Гутаева и их знакомого Муслима Умарова под арестом. Мера пресечения будет действовать до 23 августа включительно.

Напомним, Хаважа-Бауди Гутаева задержали в декабре 2019 года по подозрению в получении взятки. Его брат и Муслим Умаров выступили посредниками при её передаче.

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