Часть зимней техники переоборудуют для летнего содержания дорог

Как рассказал Евгений Болгов, начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодор», сейчас на часть техники устанавливаются щётки, пылесосы, делаются поливальные машины, расконсервируется техника для работ с асфальтом. Ежедневно машины будут подметать улицы, очищать от мусора проезжие части, по необходимости - поливать дороги.

Часть техники будет занята на устранении выбоин на дорогах. Большие дефекты дорожного полотна вошли в отдельный план ремонта дорог и будут устраняться, когда заработает асфальтобетонный завод. Всего ямочный ремонт проведут на 8 000 кв. м дорог Норильска.