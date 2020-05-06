Цифровой «Норникель»: глобальные изменения ценностей в условиях самоизоляции

Руководство «Норникеля» приняло решение о запуске масштабной образовательной программы «Цифровой «Норникель», считая этот шаг особенно актуальным в условиях вынужденной изоляции. Программа рассчитана на два года; её первый этап стартовал в середине апреля, второй запланирован на сентябрь текущего года.

Цикл программ «Цифровой «Норникель» позволит всем сотрудникам выбрать необходимые курсы в онлайн–обучении цифровой грамотности, развить соответствующие компетенции и повысить уровень квалификации. Программа обеспечит погружение в «Индустрию 4.0» и её составляющие: Big Data, интернет вещей и искусственный интеллект, а также познакомит с технологиями распределённого реестра (блокчейн), кейсами в рамках программы проекта повышения операционной эффективности «Технологический прорыв» и разработками цифровой лаборатории.

«Прохождение всех этапов обучения в разы увеличит ценность сотрудника для компании и рынка труда в целом», — отметила директор департамента кадровой политики «Норникеля» Дарья Крячкова.

Проект «Цифровой «Норникель» реализуется в партнёрстве с московской школой управления «Сколково» и образовательной онлайн–платформой «Синхронизация», где пройдут тематические онлайн–сессии и вебинары. Онлайн–курсы также будут проводиться на корпоративной платформе «Академия «Норникеля».