МАУ ИЦ «Норильские новости»

COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на лечении остаются четыре человека

COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на лечении остаются четыре человека

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COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на лечении остаются четыре человека

COVID-19: в Норильске трое пациентов выписаны из инфекционной больницы, на лечении остаются четыре человека

На сегодняшний день по краю зарегистрировано 609 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 на 41 территории края. Темп прироста составил 6,1 % - за сутки 35 новых больных.

Проводится работа по медицинскому наблюдению за контактными лицами и их лабораторному обследованию.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 1 739 человек, в том числе за последние сутки взяты под наблюдение 92. В Норильске под наблюдением находятся 62 человека, 11 - с наблюдения сняты, 22 - пополнили эту статистику.

Круглосуточная горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции 8-800-100-56-53.

позавчера, 12:50 1410
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