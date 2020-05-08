Дело сделано. Проект Стратегии развития Арктической зоны России внесён на рассмотрение правительства.
Дело сделано. Проект Стратегии развития Арктической зоны России внесён на рассмотрение правительства.
Документ разработан для реализации основ госполитики страны в Арктике, утверждённых ранее указом президента. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации.
Положения документа Минвостокразвития разрабатывало совместно с арктическими регионами, представителями научного сообщества. В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило более 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа. Норильск внёс свои предложения в декабре 2019 года на стратегической сессии Проектного офиса развития Арктики в Дудинке.