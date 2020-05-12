МАУ ИЦ «Норильские новости»

День Победы в особом режиме

День Победы в особом режиме

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День Победы в особом режиме

День Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режимеДень Победы в особом режиме

Фотограф «Заполярной Правды» Владимир Макушкин по долгу службы оказался 9 мая на улицах города. Что он увидел в этот день - представляем в фоторепортаже «День Победы в особом режиме».

Фото Владимир Макушкин
12 мая в 12:30 350
ДЕНЬ ПОБЕДЫ75победа
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