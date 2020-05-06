День Победы - 2020. Новый формат праздника

Городской центр культуры к 9 Мая запустил онлайн-проект «Норильск -Победе!» На сайте norilsk-pobede.ru размещаются самые интересные видеоработы от творческих коллективов и жителей города. Здесь же представлен дайджест, подготовленный музеем, о трудовых подвигах норильчан в годы Великой Отечественной войны.

9 Мая ровно в 12 часов Большой Норильск присоединится к акции «Окно Победы» и «#ПоёмДвором». Всем жителям города предлагают исполнять из окна, с балкона великую песню «День Победы». В Норильске акция пройдёт при поддержке «Мегаполис ФМ», волна 103,5. Ровно в 12.00 по радио и городской системе оповещения будет транслироваться песня, создавая возможность всем вместе синхронно её исполнить.

Далее до 14.00 во всех районах города пройдёт трансляция радиогазеты и музыкальное сопровождение.