Деньги дороже любви. Норильчанин ограбил сожительницу на 200 тысяч

В Отдел МВД России по г. Норильску обратилась горожанка с заявлением о том, что с её банковской карты пропали 200 тысяч рублей. В результате проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что у потерпевшей имелась кредитная карта, которой она не пользовалась. 30-летний мужчина, с которым норильчанка проживала, через мобильное приложение получил доступ к банковскому счёту карты потерпевшей и перевёл деньги на электронный кошелёк, а затем тратил их на личные нужды.

Следователи Отдела МВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы. Материалы уголовного дела направлены в суд.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.