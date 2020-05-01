Дежурные группы в садиках продолжат работать 6-8 мая

С 6 по 8 мая в дошкольных образовательных учреждениях Норильска будет продолжена работа дежурных групп для воспитанников, чьи родители (законные представители) продолжают трудиться в период пандемии. Речь идёт о работниках организаций, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями президента России или указами губернатора Красноярского края не были приняты ограничительные меры.

Дежурные группы будут работать по рекомендации министерства образования Красноярского края.

Кроме того, продолжат обучение с применением электронных и дистанционных образовательных технологий школьники и студенты ссузов.