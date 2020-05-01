Дезинфекция в аэропорту

Зачистка помещений проводилась дезинфицирующими средствами с помощью специального ранцевого оборудования службы. Процедуру провели сразу после вылета рейса и освобождения помещений аэропорта от пассажиров.

Таким способом планируется проводить дезинфекцию после каждого планового авиарейса. Обрабатываются оборудование выдачи багажа, полы, стены, кресла, окна, зал, галереи и другие помещения аэропорта.