МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дезинфекция в аэропорту

Дезинфекция в аэропорту

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Дезинфекция в аэропорту

Сегодня сотрудники газоспасательной службы Заполярного филиала «Норникеля» провели в аэропорту «Норильск» первую обработку

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Зачистка помещений проводилась дезинфицирующими средствами с помощью специального ранцевого оборудования службы. Процедуру провели сразу после вылета рейса и освобождения помещений аэропорта от пассажиров.

Таким способом планируется проводить дезинфекцию после каждого планового авиарейса. Обрабатываются оборудование выдачи багажа, полы, стены, кресла, окна, зал, галереи и другие помещения аэропорта.

Текст Денис Кожевников
позавчера, 16:00 16570
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