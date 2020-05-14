До Дудинки кромке льда на Енисее осталось преодолеть 82 километра

В районе посёлка Потапово - ледоход. Движение льда по всей ширине Енисея здесь началось 13 мая с 6.00. Сегодня кромка льда находится примерно в 82 км от Дудинки.

Уровень воды в заполярной столице, по данным на 8 часов 14 мая, находится на отметке 12 м 41 см. За сутки вода поднялась на 69 см.

Как отмечают специалисты, существует большая вероятность того, что в этом году ледоход в Дудинке побьёт по срокам рекорд 1997 года, когда движение льда в Дудинке было зафиксировано 21 мая. Это было самое раннее начало ледохода, по данным наблюдений с 1989 года.

Фото Дениса Кожевникова