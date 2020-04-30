До лучших времён

Чем богаты, тем и рады

В отличие от большого футбола, где практически во всех национальных чемпионатах места распределяются по итогам игр «каждый с каждым» в два круга, в мини–футболе для остроты интриги после регулярки стартуют матчи плей–офф. И тут–то начинается самое интересное: в случае с нашей Суперлигой, для того чтобы попасть в число претендентов на медали, достаточно обосноваться в восьмёрке сильнейших. Но с тех пор, как розыгрыш сократился до девяти участников (в прошлом сезоне их было десять, два года назад — 12, а пять лет назад — 14), задача выхода в решающую стадию облегчилась в разы. Теперь, чтобы не ударить в грязь лицом, достаточно занять в таблице место не ниже предпоследнего.

Соперники по плей–офф, который начинается с 1/4 финала, подбираются по принципу «сильный против слабого», и это, в общем–то, нормально: то есть, следуя спортивному принципу, первая команда играет с восьмой, вторая с седьмой, третья с шестой и, соответственно, четвёртая с пятой. Победитель определяется в серии до трёх побед, а две первые встречи проходят на площадке команды, которая в регулярном чемпионате оказалась выше соперника. То же самое и в полуфинале, по итогам которого два неудачника оспаривают между собой бронзовые медали, а два сильнейших коллектива встречаются в финале, и также до трёх побед.

На вынужденную паузу «Норильский никель» ушёл с 34 набранными очками, после 26 игр расположившись в середине турнирной таблицы, на шестом месте. Столько же очков и у самарских динамовцев, но по разнице забитых и пропущенных мячей они на строчку выше северян. На седьмой позиции расположился дебютант лиги – грозненский «Беркут». Восьмое спасительное для участия в плей–офф место занимает сыктывкарская «Новая генерация». Замыкает лигу бессменный аутсайдер последних сезонов — «Ухта», у неё 14 очков. В верхней части таблицы также без особых неожиданностей: с 56 очками лидирует серебряный призёр прошлого года — КПРФ. На пятки «коммунистам» наступает «Газпром–Югра» из Югорска, у которой 54 очка. Екатеринбургская «Синара» на третьей строчке. А вот прошлогодний чемпион, «Тюмень», пока лишь четвёртый и отстаёт от лидера на 12 очков. К слову, до конца регулярки клубам осталось провести от четырёх до восьми матчей.

Кубковый прорыв

С тех пор, как в чемпионате вновь стали использовать плей–офф, то есть с сезона 2010/2011, «Норильский никель» лишь трижды не вышел в финал — в сезонах 2012/2013 (десятое место), 2016/2017 и 2017/2018 (оба раза девятое место). Впрочем, в играх на выбывание никельщикам пока что нечем похвастаться — им ещё ни разу не удалось преодолеть стадию четвертьфинала.

Куда лучше в последние годы у заполярной дружины идут дела с Кубком России. Помимо давнего решающего матча 2000 года, который северяне проиграли московскому клубу «ГКИ–Газ-

пром», за последние пять лет они уже в третий раз получили возможность в финале побороться за почётный трофей. В сезоне 2014/2015 норильчане, которых тогда тренировал Константин Маевский, уступили подмосковному «Динамо», а спустя три сезона, уже под руководством Александра Соколова, не смогли сломить сопротивление «Газпрома–Югры». В нынешнем розыгрыше Кубка «Норильский никель» во главе с тренером Евгением Куксевичем вновь встретился с соперниками из Югорска. Как и два года назад, первая игра осталась за норильчанами — 1:0. Вторая, решающая встреча должна была пройти ещё 21 марта на площадке соперника, но по понятным нам причинам её отложили.

То ли ещё будет

Вообще, будет неудивительно, если в этот раз норильская команда сможет успешно завершить сезон — стать обладателем Кубка страны, да и в чемпионате побороться за медали. По крайней мере, для этого есть все предпосылки. Наконец–то вышел из лазарета Руслан Кудзиев, последние пару лет являющийся главной ударной силой не только «Норильского никеля», но и всего отечественного мини–футбола. Словно вторую молодость обрёл Владислав Шаяхметов, в 2007–м признававшийся лучшим мини–футболистом мира, а прошлой осенью получивший приглашение от никельщиков. Также надёжен другой ветеран игры — Сергей Сергеев, успешно взявший на себя обязанности лидера на площадке. По традиции сильна и вратарская линия в лице Ивана Поддубного и Николая Балашова, к слову, последний стал героем первого финального матча за Кубок России. Кроме того, большие надежды возлагаются на бразильцев Дарлана и Занотто, в начале этого года пополнивших заполярный клуб и призванных вместе со своим соотечественником Родригиньо придать команде скорость и драйв.

Двигателем любого коллектива является его тренерский штаб. С приходом на должность рулевого Евгения Куксевича, приводившего к медалям чемпионата новосибирский «Сибиряк», а в 2018–м ставшего лучшим тренером года, в игре «Норильского никеля» многое изменилось — у команды появился собственный стиль. Помогает Куксевичу в работе Алексей Попов, до недавнего времени наравне с Василием Беловым являвшийся надёжным стражем ворот норильчан. Свой вклад в подготовку состава, безусловно, вносит и тренер по физической подготовке Марио Навес, испанец по происхождению, получивший место в тренерском штабе почти два года назад.

Безусловно, у «Норильского никеля», который 18 лет назад становился чемпионом страны, пока не всё так гладко, как хотелось бы. Но северяне начинают обретать уверенность, проявлять характер и волю к победе. За их игрой стало приятно наблюдать. А это порой даже важнее счёта на табло.