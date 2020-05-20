Дудинка: плюс три. На Таймыре выявлены первые случаи заболевания коронавирусом

По информации пресс-службы Таймыра, в Дудинке три человека находятся в инфекционном госпитале, организованном для противодействия коронавирусу.

По информации Таймырской межрайонной больницы, на сегодняшний день в инфекционном госпитале, организованном для оказания медицинской помощи больным COVID-2019, находятся три человека. У одного из них диагноз лабораторно подтверждён, у второго - клинически, у третьего человека проявляются симптомы болезни. Круг лиц, контактировавших с этими людьми, определён, они находятся под наблюдением специалистов, у каждого «подозреваемого» на коронавирус взяты анализы.

Результаты тестов планируется получить в понедельник. Всего под медицинским наблюдением по рекомендации Роспотребнадзора на Таймыре находятся 128 человек. За сутки с признаками ОРВИ к медикам обратились два человека.