Двадцать лет спустя

«Нордсервис» — одна из самых больших управляющих компаний в Норильске. У неё на обслуживании стоят 185 домов Центрального района. Но так было не всегда. Хозяйство выросло более чем в два раза за счёт территорий двух обанкротившихся предприятий — «Объединения коммунальников № 1» и «Оганер–комплекса». Жилой фонд и придомовые территории последней, вспоминает Ширван Ассанаев, перешли «Нордсервису» в довольно приличном состоянии — прежняя УК добросовестно содержала и жилой фонд, и дворовые территории, а вот наследство, доставшееся от «коммунальников», просто трещало по швам. Ремонта требовали и прохудившиеся кровли, и разбитые подъезды, и ветхие системы тепло– и водоснабжения. Некоторые дома просто стояли без отопления. С них и начали, продолжает гендиректор «Нордсервиса». Аварийные бригады работали сутками.

Справились тогда, справлялись и позже, когда меняли кровли, утепляли фасады, ремонтировали подъезды. Кстати, им в управляющей компании уделяют особое внимание. Ещё в 2017 году «Нордсервис» поставил перед собой задачу: за пять лет привести в порядок все подъезды на территории. За три года отремонтировали 427, в планах на этот и следующий годы — оставшиеся 213. Интересно, что решение о том, какие подъезды обновлять в первую очередь, специалисты управляющей компании принимают вместе с жильцами. Отбор идёт по принципу — где хуже, там нужнее.

— Работы выполнялись бы быстрее, — говорит Ширван Ассанаев, — если бы жильцы вовремя оплачивали предоставляемые услуги. Не секрет, что собираемость платежей от населения — один из важных факторов в работе любой управляющей компании. Нет денег, значит, и нет возможности благоустраивать и развивать.

Кстати, оплатить услуги ЖКХ собственники и наниматели жилья могут всеми известными способами: работают кассы РКЦ, принимаются онлайн–платежи, в том числе и по QR–коду. Вся необходимая информация представлена на сайте «Нордсервиса», указана в объявлениях.

— Неплательщики всегда были и будут. Из–за них управляющие компании и становятся банкротами, — продолжает Ширван Ассанаев. — У нас к должникам особое отношение. Пытаемся договариваться, призываем к совести.

Какие методы воздействия приносят желаемые результаты, а какие — нет, руководитель «Норд-сервиса», конечно, знает. Он в жилищно–коммунальной сфере 35 лет. Его северная трудовая биография началась в 1985 году в «Норильскбыте». Был электросварщиком, мастером, главным инженером... Ширван Мамаевич до сих пор управляющие компании называет ЖЭУ с порядковыми номерами. Рассказывает, что в третьем управлении начинал, несколько лет работал в шестом, а затем вернулся. Руководит уже три десятка лет. Был начальником ЖЭУ– 3, в январе 2000 года, после реорганизации, стал генеральным директором «Нордсервиса».

С чего начиналась эта управляющая компания, помнят и другие работники предприятия. Так, с 2000 года в «Нордсервисе» работает Любовь Белоусова. Она — бессменный начальник отдела кадров. В числе ветеранов и Заргалам Насирова, Игорь Приходько, Галина Тукосир, Джейхун Мамедов. Всего же в штате «Нордсервиса» — 220 человек. В основном это плотники, электросварщики, кровельщики, электромонтёры, слесари–сантехники.

— Коллектив у нас дружный и инициативный, — не без гордости говорит Ширван Ассанаев. — Мы принимаем активное участие в городских тендерах на выполнение различных ремонтов, работ по благоустройству. А ещё участвуем в соревнованиях между управляющими компаниями на лучшее благоустройство придомовых территорий.

«Нордсервис» содержит пять детских площадок: это игровые комплексы во дворах домов № 1–3 на Солнечном проезде, дома

№ 41а на ул. Комсомольской, домов № 21–23 и № 61 на ул. Хантайской. На последней в прошлом году открылась спортивная площадка, и жители окрестных домов знают, кого за это благодарить. Норильчан этим летом ждёт ещё один подарок: на территории «Нордсервиса» появится новая детская площадка. Сейчас компания определяется, где именно разместить комплекс: хочется порадовать как можно больше детей.

«Нордсервис» зарекомендовал себя и как ответственный работодатель. С 2000 года компания тесно сотрудничает с Центром занятости населения. На предприятии создаются рабочие места для горожан, испытывающих трудности с поиском работы. А в результате совместной деятельности с профессиональными образовательными учреждениями более сорока студентов прошли на предприятии производственную практику. С «Нордсервисом» знакомы и норильские школьники: трудовым отрядам в УК всегда рады. Кстати, за организацию временной занятости несовершеннолетних в период летних каникул генеральный директор «Нордсервиса» отмечен благодарственным письмом краевого департамента Федеральной службы занятости населения.

Но эту награду Ширван Ассанаев отказывается считать личной, говорит, это заслуга коллектива. Работа коммунальщиков, добавляет он, — всегда командная, ведь в такой сложной отрасли один в поле не воин.