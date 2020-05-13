ЕГЭ перенесли. Сроки уточняются

Министерство просвещения России решило перенести Единый государственный экзамен на более поздний срок, дата уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство образования.

«Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период», - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк.

В министерстве добавили, что окончательные даты начала аттестационной кампании будут озвучены в ближайшее время, все сроки будут утверждены правительством и закреплены на законодательном уровне. Уже сейчас в пунктах проведения ЕГЭ ограничат число сдающих экзамен.

«Экзаменационная кампания пройдёт в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, проведена дезинфекция помещений. Регионы получат детальные рекомендации, содержащие исчерпывающий список мер по защите здоровья участников и экзаменаторов», - говорится в сообщении.