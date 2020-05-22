ЕГЭ стартует 29 июня

Президент Владимир Путин объявил дату начала ЕГЭ - в ходе совещания о ситуации в образовании в условиях пандемии.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса считаю необходимым единый государственный экзамен провести по всей стране: он начнётся 29 июня. При этом школы помогут выпускникам готовиться к экзаменам в дистанционном режиме», – объявил Владимир Путин.



Также Владимир Путин напомнил о том, что ЕГЭ в этом году будут сдавать выпускники, которые намерены поступать в вузы.

«Что же касается аттестатов, то они будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Такое решение является исключением, носит временный характер», – добавил президент. Он сообщил, что подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе.

«Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», – сообщил глава государства.

Владимир Путин также заявил о необходимости предусмотреть дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ или экзаменов в формате ЕГЭ «не только в летний период в июне и в августе, но и в течение следующего учебного года».



Всего в этом году 11-й класс оканчивают почти 692 тысячи школьников.