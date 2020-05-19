Электронные больничные для работающих пенсионеров продлеваются до 29 мая

Самоизоляция для россиян от 65 лет и старше в России остаётся обязательной. В этой связи работающие пенсионеры старше 65 лет могут продлить свои электронные больничные на срок до 29 мая. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина.

Новые больничные с 12 мая по 29 мая, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления больничного. Продлением больничного займётся работодатель, гражданам не потребуется предоставлять какие-то дополнительные сведения или документы в ФСС.

Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с коронавирусным карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. При расчёте берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком в 69 961,65 рубля в месяц.