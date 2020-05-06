Енисейское пароходство начинает отправку первого каравана навигации-2020

Караван судов Енисейского пароходства с первыми грузами навигации-2020 отправился на реку Подкаменная Тунгуска 1 мая. В портах Красноярска и Лесосибирска продолжается накопление груза и погрузка.

Железобетонные изделия, цемент, металлоконструкции, контейнеры с продуктами питания, техникой, строительными материалами, топливо – всё это предстоит завезти речникам в короткий период навигации для жителей посёлков, расположенных на этом притоке.

В составе первого каравана планируется 21 буксировщик, 6 сухогрузов, 6 танкеров и 28 барж. Общий объём груза составит порядка 36 тысяч тонн, в том нефтеналив.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ожидаемая дата вскрытия Подкаменной Тунгуски намечена на первые числа мая. Речникам необходимо попасть к устью рек и к началу ледохода, чтобы сразу после выброса льда по высокой воде зайти на приток.

Организация экспедиционного завоза грузов на Подкаменную Тунгуску требует от капитанов и экипажей судов огромной ответственности и высокопрофессионального подхода к складывающимся обстоятельствам в период короткой весенней навигации. Река Подкаменная Тунгуска из-за быстрых течений, множества порогов, скального грунта и извилистости русла считается одной из самых сложных рек в стране для судовождения.

Фото: Борис Колесников с официального сайта ЕРП