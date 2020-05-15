Енисейское пароходство продолжает завоз грузов в Эвенкию

13 мая первые суда Енисейского пароходства отправились от причала Красноярского речного порта на реку Нижняя Тунгуска. Как обычно, перечень грузов северного завоза обширен: от продовольствия, техники, стройматериалов до нефтепродуктов. Только раз в год, во время паводка, жители отдалённых северных посёлков, а это в основном представители коренных малочисленных народностей и староверы, имеют возможность получить всё необходимое для жизни в суровой тайге.

Приток Нижняя Тунгуска относится к числу сложных для судоходства рек, навигация на которых осуществляется в период весеннего паводка. За непродолжительное время, пока уровень воды достаточен для прохода большегрузных судов, речники планируют доставить для Эвенкийского муниципального района порядка 31,5 тысячи тонн грузов (24 тыс. тонн нефтеналивных грузов, 4 тысячи тонн угля, а также ЖБИ для аэропорта, контейнеры, стройматериалы и технику).

В состав рабочего каравана войдут два теплохода типа «Ленанефть», два танкера, 16 единиц нефтеналивных и сухогрузных барж, а также три сухогрузных теплохода. Основными пунктами выгрузки станут посёлки Тура, Учами, Тутончаны.

«Разворот навигации по каждому притоку проходит в плановом порядке, - отмечает руководитель управления эксплуатации флота АО «ЕРП» Максим Вотин. – Также в рамках мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции в пароходстве запущен механизм тестирования членов экипажей судов на наличие инфекции в крови - перед вводом судна в эксплуатацию».

Сегодня основным перевозчиком грузов на север края по рекам Енисейского бассейна выступает АО «Енисейское речное пароходство». Речной транспорт – единственно возможный способ обеспечить муниципальные районы топливом и продовольствием на предстоящую зиму. Благодаря мощному танкерному и буксирному флоту и высочайшему профессионализму плавсостава Енисейское пароходство каждый год успешно решает эту ответственную задачу.

Фото Бориса Колесникова