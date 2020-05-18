Ещё больше врачей в Красноярском крае получат премию за работу во время пандемии коронавируса

В Красноярском крае завершилась выплата зарплаты медикам, работающим с коронавирусными больными. Об этом сообщили в краевом минздраве. Дополнительное стимулирование было положено более чем двум тысячам человек. Выплаты происходили по двум федеральным постановлениям и одному краевому. Федеральные деньги получил персонал, который помогал инфицированным больным, региональное постановление расширило перечень тех, кто получит доплату.

«15 мая были внесены изменения в 484-е постановление правительств РФ, были изменены подходы к начислению стимулирующих доплат (ранее федеральные выплаты начислялись исходя из фактически отработанного времени - за смену). С учётом изменившейся нормативной базы за выходные дни экономическими службами учреждений были сделаны перерасчёт и доначисления. Сегодня до конца рабочего дня все сотрудники, попадающие под действие «президентских выплат». получат положенные доплаты», — пояснили в минздраве.

Ситуация с начислением заработной платы находится на контроле министерства здравоохранения. Организованы горячие линии по вопросам оплаты труда – 8-800-100-56-53, 222-03-27, 222-03-21.