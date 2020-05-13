Ещё одна подвижка льда в Дудинке

По сообщению Таймырского управления по делам ГО и ЧС, в Дудинке 13 мая с 7.30 до 8.30 зарегистрирована подвижка льда. Уровень воды в Енисее сегодня составлял 11 м 73 см, поднявшись на 106 см за сутки.

В Потапово вчера наблюдалось движение льда с 19.45 до 23.00, а сегодня в 6 утра началось движение льда по всей ширине реки.

Год назад кромка льда находилось в 1 180 км от Дудинки в 10-20 км от Ворогово.

В связи с приближающимся ледоходом и подъёмом воды Таймырская служба спасения напоминает о необходимости соблюдения максимальной осторожности при нахождении на берегу и недопустимости нахождения у открытой воды детей и подростков.