Ещё повоюем!

Война началась, когда Дмитрий учился в седьмом классе. Его отец в 1941–м ушёл на фронт. Уроженец Украины, мальчик провёл детство в оккупированном Киеве. Дмитрий Иванович вспоминает, как подросткам приходилось прятаться, чтобы их не отправили в Германию на работы. Позже дядя вывез семью Дмитрия — мать и троих истощавших ребятишек — в деревню и таким образом спас.

— Работать я пошёл в 14 лет: деваться было некуда, кругом нищета, — делится ветеран. — В 1943–м Киев освободили. Немцы, отступая, сжигали целые сёла. Мы выкапывали землянки, какое–то время жили в них, строили новое жильё. А в декабре 1944–го, когда мне было семнадцать, призвали в армию. Попал в 14–ю Чебоксарскую дивизию. Но в боях поучаствовать так и не пришлось: пока обучался военному делу, война закончилась. Я на долгие годы остался служить в Вооружённых силах командиром миномётного расчёта. Со временем освоил сапёрное подрывное дело: расчищал уже мирные поля и посёлки.

Судьба забрасывала Дмитрия Коноплю в разные края: в Ржев, Вышний Волочёк, на границу с Польшей, в Абхазию, Ялту, Киргизию, Узбекистан. В 1950–х он возводил заставы на границе с Афганистаном, занимался строительством в Крыму, в 1960–х его перевели в Сибирский военный округ, а в 1975–м, после службы на Алтае и в Новосибирске, — в Норильск. Через три года, уйдя в отставку, наш герой решил остаться на Севере. 16 лет он проработал в штабе гражданской обороны комбината, в 1998–м вышел на пенсию.

— Лучше Норильска и мест, где я родился и провёл детство и юность, нет, — говорит Дмитрий Иванович. — Я объездил много городов, но самым любимым стал именно Норильск. Это моя вторая Родина. Мне нравится, когда на улице пурга, когда ветер свистит за окнами, покрытыми инеем. И мысли отсюда уехать никогда не возникало.

У Дмитрия Ивановича и его заботливой супруги Валентины Ивановны четыре дочери, пятеро внуков и десять правнуков. Несмотря на то что часть семьи живёт на материке, общаются они ежедневно: в будни отпрыски звонят по телефону, в праздники — приезжают в гости из Москвы, Новосибирска. Одна из дочерей живёт в соседнем доме и регулярно навещает родителей, помогает во всех делах. В период пандемии соблюдает все меры предосторожности, чтобы ненароком не навредить.

Особенно боевым прошлым деда и прадеда интересуется подрастающее поколение. И не раз Дмитрий Иванович становился героем сочинений, гостем на школьных вечерах и классных часах, не только своих внуков и правнуков. Добрый, отзывчивый, он легко находит общий язык с детьми любого возраста.

Обычно перед Днём Победы у ветеранов очень много мероприятий, по два в день. С середины апреля двери дома не закрывались — поздравить ветерана приходили многочисленные гости.

Никогда не уставал Дмитрий Иванович делиться житейской мудростью со школьниками и детсадовцами, встречаться с официальными лицами, посещать концерты, подготовленные к 9 Мая. И обязательно участвовал в Параде Победы. А после — посиделки за праздничным столом с друзьями и родственниками.

Годы на Дмитрии Ивановиче долго не сказывались: даже отметив 90-летний юбилей, он оставался бодрым и активным. А с конца 2018-го стал чувствовать себя всё хуже и хуже. В прошлом году День Победы отметил на больничной койке...

А нынче перед 23 февраля Дмитрий Иванович собрался с силами и в сопровождении дочери и зятя пришёл на праздничное мероприятие в ГЦК, где глава города Ринат Ахметчин вручил ему и ещё пятерым ветеранам юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Сегодня же Дмитрий Иванович, как рассказала его супруга по телефону, даже по дому передвигается с большим трудом.

Тот факт, что Парад Победы перенесли из–за коронавируса, ветеран воспринял спокойно: значит, так надо. Расстраивается, что много людских жизней по всей земле унёс этот невидимый враг. Когда противнику в лицо взглянуть можно, его и победить проще, а тут... Нет для этой заразы преград. Будем надеятся, что пока. За себя супруги не переживают, говорят, пожили своё. А за молодёжь волнуются. Но веру в победу и над этой напастью не теряют, несмотря на тревожные новости.

Дмитрий Иванович и Валентина Ивановна поздравляют читателей «Заполярки» с главным праздником страны и желают здоровья, согласия и бодрости духа. Главное — чтобы не было войн и катаклизмов.