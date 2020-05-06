Глава Дудинки Юрий Гурин поблагодарил «Норникель» за медоборудование для Таймырской межрайонной больницы

Потребности больниц в Норильске, Дудинке, Мончегорске, Печенгском и Газимуро–Заводском районах были определены заранее. По итогам этой работы медикам Норильска и Дудинки направлено медоборудования и лекарств более чем на 84 млн рублей, Мончегорска — на 75 млн, Печенгского района — на 42 млн, Забайкальского края — более 28 млн.

Таймырская межрайонная больница, расположенная в Дудинке, получила аппараты ИВЛ, аппараты для неинвазивной вентиляции лёгких, анализатор газов в крови и другое оборудование и лекарства, которые будут использоваться для лечения всех без исключения жителей названных территорий.

«С приобретением данного оборудования качество оказания медицинской помощи жителям города Дудинки, большинство из которых являются работниками Заполярного филиала «Норникеля», выйдет на качественно новый уровень, — отметил в письме глава Дудинки. — Эта помощь предотвратит человеческие потери и защитит медперсонал в условиях пандемии».

Юрий Гурин также отметил, что в Таймырской межрайонной больнице сохраняется потребность в дополнительном медоборудовании, и попросил рассмотреть возможность приобретения передвижной рентген–установки, переносного изолятора, трёх шестиканальных аппаратов ЭКГ, аппарата УЗИ экспертного класса, бронхоскопа и ещё нескольких медаппаратов. Глава Дудинки отметил, что дополнительное медоборудование позволит оказывать качественную медпомощь без направления пациентов в другие медучреждения, а также безопасно обрабатывать мединструменты.