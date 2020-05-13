Гулять на детских площадках нельзя, но следить за их состоянием будут

Уже в ближайшие несколько дней специальная комиссия начнёт проверку состояния детских площадок и их плановый ремонт. Обычно подобные проверки начинаются в начале июня. Но в этом году тёплые деньки наступили раньше и родители с детьми, несмотря на самоизоляцию, стали появляться на игровых комплексах. Поэтому и следить за состоянием площадок необходимо уже сейчас, чтобы не подвергать детей опасности и избежать возможных травм, связанных с износом установленного оборудования.

В первую очередь специалисты будут обращать внимание на состояние несущих конструкций горок и лабиринтов, а также - на степень износа резинового покрытия. Кроме того, комплексы доукомплектуют недостающими элементами. Например, новыми качелями взамен сломанных.

На материке такие проверки проводят перед началом сезона. Но в Норильске большинство игровых комплексов в буквальном смысле погребены под снегом, поэтому организовать подобный мониторинг заранее просто не представляется возможным. Проверки площадок будут проводиться в течение четырех следующих месяцев, при этом за сезон специалисты планируют обойти каждую площадку в городе по десятку раз, чтобы оперативно устранять возникающие в процессе активной эксплуатации дефекты. Об этом «Заполярной правде» рассказал заместитель директора управления ЖКХ по благоустройству Анвар Низамутдинов.

- Осмотры проводит специализированная подрядная организация. Результаты всех визуальных осмотров с выявленными на площадках дефектами заносятся в специальный журнал и передаются в УЖКХ. В случае если выявляется какой-то дефект, то этой же подрядной организацией предпринимаются незамедлительные меры по устранению дефектов. Если устранить их невозможно, то тогда подключается другая организация, которая будет выполнять более массивный объём работ, - сообщает Анвар Низамутдинов.

Часть комплектующих для игровых комплексов была закуплена администрацией заранее. В результате монтаж и замена оборудования в случае мелкой поломки может занять всего пару дней. А вот в случае если игровой комплекс требует серьёзной реконструкции, то, скорее всего, такие работы перенесут на следующий год. Всего на текущий ремонт детских площадок власти планируют потратить 350 тысяч рублей - как и в прошлом году.

К слову, сегодня в Центральном районе Норильска, вместе с Оганером, насчитывается 61 игровой комплекс, в их числе и четыре новые площадки. Это крупный игровой комплекс на Талнахской, 10, стоимостью аж в четыре миллиона рублей и три более компактные площадки на Советской, 1, Кирова, 10, и Талнахской, 45.