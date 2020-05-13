МАУ ИЦ «Норильские новости»

Гулять на детских площадках нельзя, но следить за их состоянием будут

Гулять на детских площадках нельзя, но следить за их состоянием будут

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Гулять на детских площадках нельзя, но следить за их состоянием будут

Гулять на детских площадках нельзя, но следить за их состоянием будутГулять на детских площадках нельзя, но следить за их состоянием будутГулять на детских площадках нельзя, но следить за их состоянием будут

Уже в ближайшие несколько дней специальная комиссия начнёт проверку состояния детских площадок и их плановый ремонт. Обычно подобные проверки начинаются в начале июня. Но в этом году тёплые деньки наступили раньше и родители с детьми, несмотря на самоизоляцию, стали появляться на игровых комплексах. Поэтому и следить за состоянием площадок необходимо уже сейчас, чтобы не подвергать детей опасности и избежать возможных травм, связанных с износом установленного оборудования.

В первую очередь специалисты будут обращать внимание на состояние несущих конструкций горок и лабиринтов, а также - на степень износа резинового покрытия. Кроме того, комплексы доукомплектуют недостающими элементами. Например, новыми качелями взамен сломанных.

На материке такие проверки проводят перед началом сезона. Но в Норильске большинство игровых комплексов в буквальном смысле погребены под снегом, поэтому организовать подобный мониторинг заранее просто не представляется возможным. Проверки площадок будут проводиться в течение четырех следующих месяцев, при этом за сезон специалисты планируют обойти каждую площадку в городе по десятку раз, чтобы оперативно устранять возникающие в процессе активной эксплуатации дефекты. Об этом «Заполярной правде» рассказал заместитель директора управления ЖКХ по благоустройству Анвар Низамутдинов.

- Осмотры проводит специализированная подрядная организация. Результаты всех визуальных осмотров с выявленными на площадках дефектами заносятся в специальный журнал и передаются в УЖКХ. В случае если выявляется какой-то дефект, то этой же подрядной организацией предпринимаются незамедлительные меры по устранению дефектов. Если устранить их невозможно, то тогда подключается другая организация, которая будет выполнять более массивный объём работ, - сообщает Анвар Низамутдинов.

Часть комплектующих для игровых комплексов была закуплена администрацией заранее. В результате монтаж и замена оборудования в случае мелкой поломки может занять всего пару дней. А вот в случае если игровой комплекс требует серьёзной реконструкции, то, скорее всего, такие работы перенесут на следующий год. Всего на текущий ремонт детских площадок власти планируют потратить 350 тысяч рублей - как и в прошлом году.

К слову, сегодня в Центральном районе Норильска, вместе с Оганером, насчитывается 61 игровой комплекс, в их числе и четыре новые площадки. Это крупный игровой комплекс на Талнахской, 10, стоимостью аж в четыре миллиона рублей и три более компактные площадки на Советской, 1, Кирова, 10, и Талнахской, 45.

Текст Егор Тулновский
Фото Ирина Яринская
13 мая в 17:02 2110
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