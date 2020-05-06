И металлурги, и габбро-диабаз

Напомним, с таким предложением в городской Совет осенью прошлого года обратились руководители общественных и профсоюзных организаций Норильска. По мнению инициаторов, установка скульптуры «Металлург» в 2020 году - в год празднования 85-летнего юбилея компании «Норникель», станет воплощением трудовых подвигов норильских металлургов.

Эта идея была поддержана главой города Норильска Ринатом Ахметчиным, директором Заполярного филиала «Норникеля» Николаем Уткиным и городским Советом депутатов.

С момента поступления в муниципалитет письма от общественных организаций и трудовых коллективов была проведена большая подготовительная работа: определены внешний вид памятника и скульптурно-производственное предприятие («Лит Арт», г. Москва), а также место – круглый газон на Гвардейской площади. Место выбрано не случайно – именно там 26 июня в 1966 году была установлена глыба из габбро-диабаза весом более полутора тонн с памятной табличкой: «Здесь будет сооружён обелиск, всегда напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, создавших наш город и комбинат». Различные предложения установить вместо камня обещанный обелиск до этого времени не были воплощены в жизнь – горожане во что бы то ни стало хотели сохранить эту глыбу.

«Мы прекрасно знаем, насколько дорога глыба из габбро-диабаза норильчанам, поэтому главным нашим условием для авторов памятника было сохранение этого камня. На наш взгляд, архитектору это прекрасно удалось – полюбившийся горожанам габбро-диабаз будет вписан в скульптурную композицию «Металлург», - говорит куратор проекта от городского Совета, заместитель спикера местного парламента Виктор Цюпко.

На всех этапах создания скульптуры проводились консультации с представителями общественных объединений, в том числе с членами Общественной палаты Норильска, Молодёжного парламента, а также другими общественниками. Сейчас обсуждение с норильчанами эскиза памятника, а также выбор места под его установку продолжается в режиме онлайн.

Как пояснила председатель местной Общественной палаты, из-за сложной эпидемиологической ситуации все обсуждения велись онлайн: «Представители общественных организаций в целом одобрили внешний вид и место для установки скульптуры «Металлург», единственное, мы обратили внимание, что на эскизе на камне из габбро-диабаза вместо всем знакомой таблички с текстом размещён герб города Норильска. Обсудив это, мы обратились к автору с просьбой оставить существующую табличку – так будет правильнее, поскольку для потомков будет очевидно, что завет старшего поколения исполнен и памятник, напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, появился», - отметила Наталья Солодовник.

В настоящее время создание скульптурной композиции «Металлург» идёт полным ходом – около 40% работ уже выполнено. Предполагается, что монумент появится на Гвардейской площади ко Дню металлурга, однако из-за эпидемиологической обстановки сроки могут быть скорректированы.