И поработать, и отдохнуть. «Заповедники Таймыра» набирают волонтёров на Ламу

Объединённая дирекция заповедников Таймыра набирает мужчин-волонтёров для установки дома из кедрового сруба и облагораживания территории под будущий всесезонный визит-центр на Ламе.

Главные требования к соискателям - золотые руки и желание работать и жить на природе. Проект рассчитан на 14 дней и требует участия десяти добровольцев. «Заповедники» обеспечат проезд к месту работ и обратно, питание и досуг волонтёров. Об этом «Заполярной Правде» рассказал Станислав Стрючков, ведущий специалист по связям с общественностью Объединённой дирекции заповедников Таймыра.

- Мы занимаемся созданием визит-центра уже четвёртый год. Всё это делается силами «Заповедников Таймыра» при поддержке «Норникеля» в рамках грантовой программы «Мир новых возможностей» и с участием волонтёров. Желающих хватает, а некоторые из тех, кто приезжал на Ламу в качестве добровольных строителей, в результате стали сотрудниками заповедников.

Будущий визит-центр строится в так называемом заливе Урванцева. Впрочем, даже старожилам тех мест это название мало что скажет. Безымянный залив окрестили так относительно недавно, после начала создания будущей базы отдыха.

С 2016 года визит-центр уже успел обзавестись специальной площадкой с деревянными настилами для летнего палаточного лагеря, парой небольших домиков, в которые можно приезжать весной и осенью, а заодно и двумя геокуполами: прозрачными полусферами, в которых можно с комфортом любоваться северным сиянием даже в самые холодные ночи.

В этом году силами волонтёров будет установлен так называемый центральный дом - основательное строение из кедрового сруба, в котором и разместится будущий визит-центр «Заповедников Таймыра». Дом уже построили на материке, разобрали и отправили в Норильск. Задачей волонтёров будет собрать его, как конструктор, по присланным производителем схемам.

Желающие поработать на строительстве дома могут обращаться по номеру 7-913-505-71-37 (только WhatsApp).

Заработает визит-центр уже в сентябре и сможет принимать как норильчан, так и гостей города круглый год.

Фото специалистов Объединённой дирекции заповедников